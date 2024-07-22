Общество

Развитие международных контактов с казачеством обсудили специалисты Центра «Соотечественник» с руководством общественной организации

Вопросы добровольного переселения соотечественников и развитие международных контактов с казаками обсудили специалисты Центра «Соотечественник» с руководством регионального отделения Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и зарубежья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На встрече представители казачества проинформированы о действии на территории Псковской области Государственной программы, о государственных гарантиях ее участникам и членам их семей, деятельности Центра. В настоящее время уже есть целый ряд положительных примеров переселения в Псковскую область по линии казачества. В Порховский и Дедовичский районы переехали доктор медицинских наук, детский писатель, медицинский работник.

Участники детально проработали дальнейшие направления совместной работы с целью привлечения соотечественников к участию в Государственной программе.

В ближайших планах подписание соглашения о сотрудничестве и консультация в режиме ВКС заинтересованных семей из Германии.