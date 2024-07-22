Общество

МТС подключила 4G у берегов Псковского района

В деревне Жидилов Бор Псковского района у берегов легендарного Псковского озера появилась современная связь — 4G МТС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Деревня популярна у туристов, которые путешествуют по берегам Чудско-Псковского озера. В Жидиловом Бору часто останавливаются, чтобы посмотреть на древнее Псковское озеро, которое сформировалось еще во времена Ледникового периода. Стабильная мобильная связь и интернет МТС станут приятным дополнением к отдыху: теперь можно оставаться на связи в путешествии всегда и круглосуточно радовать близких своими фотографиями и видео из новых мест.

«Сегодня в Жидиловом Бору проживают не более сотни человек, которым важно пользоваться качественными цифровыми услугами, чтобы с комфортом решать повседневные задачи: учиться, работать, получать новые знания и навыки, осваивать новые хобби и многое другое. Мы рады предоставлять жителям Псковской области такие возможности, а также открывать новые интересные места для гостей нашего региона», ― комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.