Общество

Спецотделение судебных приставов по Псковской области перечислило в бюджет 118 млн рублей

Специализированное отделение судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России за 6 месяцев 2024 года пополнило разные уровни бюджетов на 118 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов состоялось заседание коллегии по подведению итогов деятельности в первом полугодии 2024 года.

За 6 месяцев 2024 года на принудительном исполнении в ГМУ ФССП России находилось более 830 тыс. исполнительных производств. Сотрудники управления взыскали свыше 280 млрд рублей, 63% от общей взысканной суммы составили платежи в бюджет Российской Федерации.

С начала года судебные приставы возбудили 90,4 тыс. исполнительных производств неимущественного характера. Из них 22% — предоставление жилья, в том числе детям-сиротам; 9% — обеспечение лекарственными препаратами взыскателей, включая несовершеннолетних пациентов. За 6 месяцев нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам вручили ключи от 4 502 квартир. Среди них 3 600 детей-сирот. Лекарствами обеспечены 8 101 человек.

В ГМУ ФССП России на исполнении находятся особые исполнительные производства, возбужденные по судебным решениям в отношении коррупционеров, о взыскании неосновательного обогащения, в рамках расследований преступлений экстремистской направленности.

В связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции в доход Российской Федерации обращено свыше 1,5 млрд объектов имущества. В бюджет Российской Федерации перечислено более 1,5 млрд рублей.

В отчетный период по исполнительным производствам, возбужденным в отношении должников-экстремистов, в доход Российской Федерации обращено свыше 129 млн акций, 100% долей в уставных капиталах организаций, принадлежащих должникам, 503 объекта недвижимого имущества.

«В частности, сотрудниками специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России за 6 месяцев 2024 года бюджет пополнен на 118 млн рублей, - комментирует заместитель начальника отделения Надежда Курсакова. - 95 детей-сирот получили квартиры».