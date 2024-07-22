Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
обзор
карта отдыха и туризма
«Чистая вода» в Псковской области
где в Пскове получить права
«Банщикам» закон не писан?
творожные истории
Кабельный потенциал
вкусное Пушкиногорье
творог правда и мифы
новый взгляд на бизнес
О сохранении лесов лесов и водоёмов
вакансий хоть отбавляй
экзотика агротуризм
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 22.07.2024 10:201 Освобождение 26.07.2024 10:500 Николай Козловский: Основная задача руководства города – создание комфортных условий для жизни великолучан 26.07.2024 10:400 Великие Луки на постоянной основе помогают бойцам СВО и их семьям — глава города 26.07.2024 10:300 О работе с обращениями граждан рассказал глава Великих Лук 26.07.2024 10:280 Главный редактор издания «Солдаты Победы»: Девятый том — не венец, это этап большой работы 26.07.2024 09:480 Свыше 70% псковских компаний устанавливают оклад по итогам собеседования — опрос
 
 
 
Самое популярное 19.07.2024 12:494 Интерактив: Бескультурные на джазе 23.07.2024 10:420 Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области 22.07.2024 14:430 «С днем рождения, Псков!»: какие яркие события ждут жителей и гостей города 22.07.2024 10:170 18-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на Юбилейной в Пскове. ФОТО 23.07.2024 12:140 Парк «Волшебная гора» в Пскове готовится к открытию. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Главный редактор издания «Солдаты Победы»: Девятый том — не венец, это этап большой работы

26.07.2024 10:28|ПсковКомментариев: 0

Девятый том книги «Солдаты Победы» презентовали в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 25 июля в рамках 80-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В чем главная цель проекта «Солдаты Победы»? Как в подготовке материалов участвуют родственники героев издания? Какие самые яркие истории за время работы над томом удалось найти? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил главный редактор издания Николай Никитенко. 

 

- В прошлом году проект «Солдаты Победы» отметил свое десятилетие, в чем его главная цель и в чем важность? Чем проект «Солдаты Победы» отличается от ранее изданного многотомника «Книга Памяти»?

- Главная цель нашего проекта – увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, которые вернулись домой с победой, в отличии от «Книги Памяти», в которой поименно названы те участники войны, которые погибли или пропали без вести на фронтах ВОВ. В «Книгу Памяти» вошли сведения примерно о 147 тысячах погибших или пропавших без вести уроженцев Псковской области, вернулось с победой несколько десятков тысяч. Мы считаем, что более 60 тысяч человек, наших земляков, остались живы и вернулись в свои дома, участвовали в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Вот их имена мы и увековечиваем в книге «Солдаты Победы».

- Сколько времени заняло создание девятого тома? Большая команда работала над ним?

- Работа по созданию девятого тома шла долго и трудно. В целом занимались сбором материалов и первичных документов рабочие группы города Пскова. Нам передали все материалы и документы примерно два года назад, и мы далее их редактировали, проверяли, уточняли, посылали запросы и так далее. Было много переписки, много уточнений, много не только редакторской, но и поисковой работы. И в результате мы подготовили не только рукопись, но и верстку, обрабатывали фотографии, то есть делали макет будущей книги, а в типографию уже передавали все в электронном виде.

- Как вы отбираете истории и материалы для включения в книгу? Какие требования предъявляются к материалам? Как в подготовке материалов участвуют родственники героев издания?

- Требования у нас строго документальные. В первую очередь мы опираемся на первоисточники. При подготовке девятого тома нами было использовано до 15 различных источников: во-первых, материалы военного комиссариата, во-вторых, материалы пенсионного фонда, материалы ЗАГСА, также документы с сайта Министерства обороны, «Подвиг народа», «Память народа» и, конечно, использовали личные документы ветеранов, которые хранятся в их семейных архивах. Например, военные билеты, красноармейские книжки, справки о ранениях, трудовые книжки, чтобы восстановить трудовую деятельность в послевоенный и довоенный период, сведения об образовании и так далее.

Помимо документов, мы также собираем фотографии. Некоторые родственники предоставляют все о своих родных ветеранах. Каждая статья, желательно, чтобы была снабжена фотографиями. В девятый том вошли сведения о 866 участниках войны и примерно 600 фотографий, которые были нам предоставлены именно родственниками.

Мы также использовали материалы государственного архива Псковской области, который оказывал нам большую помощь, в том числе оказывали помощь в заполнении единой учетной карты на каждого участника войны, подготовке статьи и сборке фотографий.

- Какой вклад в подготовку девятого тома внесли местные архивы и какие трудности возникли при сборе и обобщении материалов?

- Трудности, прежде всего, были связанны с поиском первичного документа. Во-первых, не все сохранилось в архиве военкоматов и в личных архивах. А во-вторых, противоречие в документах. Зачастую появляются заблуждения, и сложно разобраться, что же было на самом деле, потому что в разных документах бывает так, что сведения противоречивы. Прежде всего, о боевом пути, например, о дате призыва в армию, каким военкоматом призывался, кем служил и так далее. Кроме того, в том числе на сайте Министерства обороны, мы сталкиваемся с двойниками. Полные тезки, даже одного года рождения. Нередко бывает трудно разобраться, кому же принадлежит тот или иной документ, например, наградной лист, если у нас не будет хотя бы сведений о том, в каком полку или в какой должности он служил.

- Каков тираж нового тома книги «Солдаты Победы» и как он будет распространяться? Получают ли экземпляры своего тома родственники участников Великой Отечественной? Можно ли приобрести тома, где и как?

- Тираж 850 экземпляров. Больше половины поступит в библиотеки Псковской области, также мы направляем экземпляры в крупнейшее книгохранилище нашей страны, а именно в Российскую книжную палату, в центральный архив Министерства обороны, в Музей Победы на Поклонной горе в Москве и в Центральный музей Вооруженных сил, а также в военкоматы и архивные учреждения нашей области. Кроме того, экземпляры будут вручены ближайшим родственникам ветеранов, чьи сведения опубликованы в томе.

- Существует ли общедоступная электронная версия изданных томов?

- Электронная версия предыдущих восьми томов выложена на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, и в ближайшее время там появится и девятый том.

- Какие самые яркие открытия/истории/находки за время работы над томом удалось сделать?

- Я вам скажу следующее: у каждого ветерана была своя война, свой боевой путь. У кого-то он был более продолжительным, у кого-то менее продолжительным, кто-то закончил войну без царапины, а кто-то имел по несколько ранений. Нам удалось выявить участников парада, например, 7 ноября 1941 года - Кудрявцева Виталия Ефимовича, также мы установили два участника парада Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года – Артомонова Бориса Алексеевича и Голобкова Александра Андреевича, хотя раньше о них ничего не было известно. Также мы выявили двадцать одного фронтовика, которые были включены в «Книгу Памяти» Псковской области и других регионов как погибшие или пропавшие без вести, но на самом деле они остались живы, и мы это документально подтвердили и доказали. Также в том включены статьи об уроженцах Пскова, например, маршал войск связи Белов Андрей Иванович, который в Пскове пока никак не увековечен, а если вы заглянете в «Википедию», то там найдете информацию о том, что в Пскове якобы есть улица имени маршала войск связи Белова, хотя на самом деле такой улицы нет, но я думаю, что его имя должно быть увековечено каким-то образом у нас. Еще есть сведения о генералах Богомолове Борисе Ивановиче и Ксенофонтовиче Константине Желнине, о частично позабытых людях, таких как доктор исторических наук и профессор педагогического института Иванов Сергей Андреевич, о нескольких почетных гражданах, писателях, работниках других творческих профессий, а также о многих руководителях, работниках городских предприятий, организаций, учреждений образования, здравоохранения. Вместе с тем, я бы не стал говорить, что работа над девятым томом — это не венец чего-то, это скорее этап большой работы по сохранению памяти о вернувшихся с войны фронтовиках. Дело в том, что по нашим подсчетам, с войны вернулось около 10 тысяч уроженцев Пскова, а в издание вошло меньше тысячи, поэтому нам предстоит большая работа.

Беседовала Олесия Кривченкова 

Теги: #Великая Отечественная война #солдаты победы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?
В опросе приняло участие 212 человек
26.07.2024, 10:560 Новый легкоатлетический корпус появится в Великих Луках 26.07.2024, 10:510 Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове частично ограничат с 29 июля 26.07.2024, 10:500 Николай Козловский: Основная задача руководства города – создание комфортных условий для жизни великолучан 26.07.2024, 10:460 Турнир по пляжному волейболу пройдет на гдовском фестивале «Наше море»
26.07.2024, 10:400 Великие Луки на постоянной основе помогают бойцам СВО и их семьям — глава города 26.07.2024, 10:400 Сбер: С начала 2024 года в СЗФО количество новых предпринимателей выросло на 16% 26.07.2024, 10:340 За год в Великих Луках построили более 30 тысяч квадратных метров жилья 26.07.2024, 10:340 «Хайпожоры»: Вновьразрешенграм и Скорозапретяттуб, проклятие Славковичей и Дни города Пскова в соцсетях
26.07.2024, 10:300 О работе с обращениями граждан рассказал глава Великих Лук 26.07.2024, 10:280 Главный редактор издания «Солдаты Победы»: Девятый том — не венец, это этап большой работы 26.07.2024, 10:220 Автомобиль Nissan горел ночью на Рижском проспекте в Пскове 26.07.2024, 10:100 Митрополит Арсений: Любимый Псков навсегда останется в моем сердце
26.07.2024, 09:590 Жительницу Палкинского района обманул мошенник в день ее рождения 26.07.2024, 09:480 Свыше 70% псковских компаний устанавливают оклад по итогам собеседования — опрос 26.07.2024, 09:380 Вторая очередь завода по производству БОПЭТ плёнок в Псковской области готова к запуску 26.07.2024, 09:270 «Зверьё моё»: Служебная династия в великолукском СИЗО
26.07.2024, 09:150 Больше трети россиян принимали решение об отказе от работы по просьбе партнера 26.07.2024, 09:000 Россияне стали чаще путешествовать к рекам и озерам 26.07.2024, 08:420 О новом порядке списания задолженности по кредитам рассказали россиянам 26.07.2024, 08:200 Россия не поедет на первую Олимпиаду по киберспорту
26.07.2024, 08:000 Траты на домашнее питание россияне сократили до пятилетнего минимума 26.07.2024, 07:401 Россия выдаст другим странам госкредитов на полтриллиона рублей 26.07.2024, 07:200 Врачи заявили, что умеренный стресс замедляет процессы старения человека 26.07.2024, 07:000 Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне
25.07.2024, 22:002 Помочь собрать детей из малообеспеченных семей в школу предлагают псковичам 25.07.2024, 21:400 Продолжается ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией 25.07.2024, 21:203 Псковская инфекционная больница 26 июля организует День открытых дверей 25.07.2024, 21:040 Преступна иммиграция: как мигранты без знания языка попадают в Россию
25.07.2024, 21:002 Лекция «Тайна имени в философии отца Павла Флоренского» пройдет в Пскове 25.07.2024, 20:570 Первенство по футболу среди мальчиков до 15 лет проведут в Пскове 25.07.2024, 20:400 Неявку на работу псковичи чаще всего объясняют плохим самочувствием — опрос  25.07.2024, 20:200 Нетрезвые водители за рулем ГАЗ и Nissan попались псковским полицейским
25.07.2024, 20:170 Псковским детям рассказали о профессии криминалиста 25.07.2024, 20:000 Усвятский район получил 10 млн рублей на ремонт дорог местного значения 25.07.2024, 19:400 Опубликована программа фестиваля реконструкции «Железный град» в Изборске 25.07.2024, 19:244 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии
25.07.2024, 19:200 Книжная выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове 25.07.2024, 19:100 Осенью в Пскове состоится конкурс проектов молодых ученых-химиков 25.07.2024, 19:000 Именной трактор «Княгиня Ольга» приехал на предприятие «ПсковАгроИнвест» 25.07.2024, 18:550 Спецотделение судебных приставов по Псковской области перечислило в бюджет 118 млн рублей
25.07.2024, 18:510 Для 12% соискателей работы в Пскове неприемлемо отсутствие оклада — опрос 25.07.2024, 18:490 Первый комбайн для уборки черной смородины работает в Псковской области 25.07.2024, 18:481 Великолучанке грозит наказание за серию похищений сыра 25.07.2024, 18:452 Вопросы добровольного переселения соотечественников обсудили в Пскове
25.07.2024, 18:430 Аккаунты десяти псковичей на «Госуслугах» заблокировали мошенники 25.07.2024, 18:410 В Спасо-Преображенском соборе поставили баннер с историей угрозы его уничтожения 25.07.2024, 18:400 Поддельное сливочное масло выявили в псковском онкодиспансере 25.07.2024, 18:380 В фонд Псковского музея поступили работы петербургской художницы
25.07.2024, 18:350 «Титан-Полимер» будет усиливать работу по подготовке кадров для химической отрасли 25.07.2024, 18:330 Торговая ярмарка «Лешуга» пройдет в Пскове в августе 25.07.2024, 18:280 Страховые пенсии работающих псковичей увеличат с 1 августа 25.07.2024, 18:220 Псковский завод «Титан Полимер» примет участие в реализации нацпроекта «Новые материалы и химия»
25.07.2024, 18:120 30-градусную жару прогнозируют на территории Псковской области 26 июля 25.07.2024, 18:100 «Сообразим на троих»: Кто прав у левых и оправдывают ли городские праздники ожидания псковичей и туристов? ВИДЕО 25.07.2024, 18:060 «Биртман» и «Капитан Смоллетт» выступят на гдовском фестивале «Наше море» 25.07.2024, 17:580 Презентация псковского тома книги «Солдаты Победы» состоялась в областной библиотеке
25.07.2024, 17:550 Автомобиль и мотоцикл столкнулись на перекрестке улиц Труда и Застенной в Пскове 25.07.2024, 17:520 Парк «Волшебная гора» в Пскове в преддверии открытия посетил губернатор 25.07.2024, 17:450 Пропавшие в Великих Луках дошкольники сбежали во время дневной прогулки 25.07.2024, 17:420 Завершен ремонт воинского мемориала в сквере у Дома офицеров в Пскове
25.07.2024, 17:300 Дмитрий Аленичев на фестивале «Футбольный фейерверк» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 25.07.2024, 17:270 Звезды «Дэдпула-3» попали в Книгу рекордов Гиннесса 25.07.2024, 17:230 Женщину сбил водитель Niva в Порхове 25.07.2024, 17:190 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о подготовке к Единому дню голосования в Псковской области. ВИДЕО
25.07.2024, 17:160 Ретро-автомобили увидят гости гала-шоу «Битвы талантов» в Пскове 25.07.2024, 17:120 Новая школа на 525 мест в Пскове готова более чем на 80% 25.07.2024, 17:070 Глава Великих Лук подал иск о защите чести и репутации к Всеволоду Козловскому 25.07.2024, 16:580 Байденофилия и Трампомания
25.07.2024, 16:550 Водитель Chevrolet при повороте налево сбил мотоциклиста в Псковском районе 25.07.2024, 16:510 Пятерых монахов «спасли» при пожарных учениях на территории Мирожского монастыря 25.07.2024, 16:402 Строительство пешеходного моста через реку Пскову проконтролировал губернатор 25.07.2024, 16:322 Барсик приедет на избирательный участок в Гдове 6 сентября
25.07.2024, 16:220 Стройплощадку для будущей трехзвездочной гостиницы готовят в Пскове 25.07.2024, 16:080 Пскович разметил в городе почти 30 свертков с наркотиками и лишился свободы 25.07.2024, 16:050 МТС подключила 4G у берегов Псковского района 25.07.2024, 15:550 На авто в эпоху цифры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru