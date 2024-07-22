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Главный редактор издания «Солдаты Победы»: Девятый том — не венец, это этап большой работы

Девятый том книги «Солдаты Победы» презентовали в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 25 июля в рамках 80-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В чем главная цель проекта «Солдаты Победы»? Как в подготовке материалов участвуют родственники героев издания? Какие самые яркие истории за время работы над томом удалось найти? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил главный редактор издания Николай Никитенко.

- В прошлом году проект «Солдаты Победы» отметил свое десятилетие, в чем его главная цель и в чем важность? Чем проект «Солдаты Победы» отличается от ранее изданного многотомника «Книга Памяти»?

- Главная цель нашего проекта – увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, которые вернулись домой с победой, в отличии от «Книги Памяти», в которой поименно названы те участники войны, которые погибли или пропали без вести на фронтах ВОВ. В «Книгу Памяти» вошли сведения примерно о 147 тысячах погибших или пропавших без вести уроженцев Псковской области, вернулось с победой несколько десятков тысяч. Мы считаем, что более 60 тысяч человек, наших земляков, остались живы и вернулись в свои дома, участвовали в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Вот их имена мы и увековечиваем в книге «Солдаты Победы».

- Сколько времени заняло создание девятого тома? Большая команда работала над ним?

- Работа по созданию девятого тома шла долго и трудно. В целом занимались сбором материалов и первичных документов рабочие группы города Пскова. Нам передали все материалы и документы примерно два года назад, и мы далее их редактировали, проверяли, уточняли, посылали запросы и так далее. Было много переписки, много уточнений, много не только редакторской, но и поисковой работы. И в результате мы подготовили не только рукопись, но и верстку, обрабатывали фотографии, то есть делали макет будущей книги, а в типографию уже передавали все в электронном виде.

- Как вы отбираете истории и материалы для включения в книгу? Какие требования предъявляются к материалам? Как в подготовке материалов участвуют родственники героев издания?

- Требования у нас строго документальные. В первую очередь мы опираемся на первоисточники. При подготовке девятого тома нами было использовано до 15 различных источников: во-первых, материалы военного комиссариата, во-вторых, материалы пенсионного фонда, материалы ЗАГСА, также документы с сайта Министерства обороны, «Подвиг народа», «Память народа» и, конечно, использовали личные документы ветеранов, которые хранятся в их семейных архивах. Например, военные билеты, красноармейские книжки, справки о ранениях, трудовые книжки, чтобы восстановить трудовую деятельность в послевоенный и довоенный период, сведения об образовании и так далее.

Помимо документов, мы также собираем фотографии. Некоторые родственники предоставляют все о своих родных ветеранах. Каждая статья, желательно, чтобы была снабжена фотографиями. В девятый том вошли сведения о 866 участниках войны и примерно 600 фотографий, которые были нам предоставлены именно родственниками.

Мы также использовали материалы государственного архива Псковской области, который оказывал нам большую помощь, в том числе оказывали помощь в заполнении единой учетной карты на каждого участника войны, подготовке статьи и сборке фотографий.

- Какой вклад в подготовку девятого тома внесли местные архивы и какие трудности возникли при сборе и обобщении материалов?

- Трудности, прежде всего, были связанны с поиском первичного документа. Во-первых, не все сохранилось в архиве военкоматов и в личных архивах. А во-вторых, противоречие в документах. Зачастую появляются заблуждения, и сложно разобраться, что же было на самом деле, потому что в разных документах бывает так, что сведения противоречивы. Прежде всего, о боевом пути, например, о дате призыва в армию, каким военкоматом призывался, кем служил и так далее. Кроме того, в том числе на сайте Министерства обороны, мы сталкиваемся с двойниками. Полные тезки, даже одного года рождения. Нередко бывает трудно разобраться, кому же принадлежит тот или иной документ, например, наградной лист, если у нас не будет хотя бы сведений о том, в каком полку или в какой должности он служил.

- Каков тираж нового тома книги «Солдаты Победы» и как он будет распространяться? Получают ли экземпляры своего тома родственники участников Великой Отечественной? Можно ли приобрести тома, где и как?

- Тираж 850 экземпляров. Больше половины поступит в библиотеки Псковской области, также мы направляем экземпляры в крупнейшее книгохранилище нашей страны, а именно в Российскую книжную палату, в центральный архив Министерства обороны, в Музей Победы на Поклонной горе в Москве и в Центральный музей Вооруженных сил, а также в военкоматы и архивные учреждения нашей области. Кроме того, экземпляры будут вручены ближайшим родственникам ветеранов, чьи сведения опубликованы в томе.

- Существует ли общедоступная электронная версия изданных томов?

- Электронная версия предыдущих восьми томов выложена на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, и в ближайшее время там появится и девятый том.

- Какие самые яркие открытия/истории/находки за время работы над томом удалось сделать?

- Я вам скажу следующее: у каждого ветерана была своя война, свой боевой путь. У кого-то он был более продолжительным, у кого-то менее продолжительным, кто-то закончил войну без царапины, а кто-то имел по несколько ранений. Нам удалось выявить участников парада, например, 7 ноября 1941 года - Кудрявцева Виталия Ефимовича, также мы установили два участника парада Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года – Артомонова Бориса Алексеевича и Голобкова Александра Андреевича, хотя раньше о них ничего не было известно. Также мы выявили двадцать одного фронтовика, которые были включены в «Книгу Памяти» Псковской области и других регионов как погибшие или пропавшие без вести, но на самом деле они остались живы, и мы это документально подтвердили и доказали. Также в том включены статьи об уроженцах Пскова, например, маршал войск связи Белов Андрей Иванович, который в Пскове пока никак не увековечен, а если вы заглянете в «Википедию», то там найдете информацию о том, что в Пскове якобы есть улица имени маршала войск связи Белова, хотя на самом деле такой улицы нет, но я думаю, что его имя должно быть увековечено каким-то образом у нас. Еще есть сведения о генералах Богомолове Борисе Ивановиче и Ксенофонтовиче Константине Желнине, о частично позабытых людях, таких как доктор исторических наук и профессор педагогического института Иванов Сергей Андреевич, о нескольких почетных гражданах, писателях, работниках других творческих профессий, а также о многих руководителях, работниках городских предприятий, организаций, учреждений образования, здравоохранения. Вместе с тем, я бы не стал говорить, что работа над девятым томом — это не венец чего-то, это скорее этап большой работы по сохранению памяти о вернувшихся с войны фронтовиках. Дело в том, что по нашим подсчетам, с войны вернулось около 10 тысяч уроженцев Пскова, а в издание вошло меньше тысячи, поэтому нам предстоит большая работа.

Беседовала Олесия Кривченкова