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Презентация псковского тома книги «Солдаты Победы» состоялась в областной библиотеке

Презентация девятого тома книги «Солдаты Победы» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в рамках 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии присутствовали родственники и потомки участников Великой Отечественной войны, среди которых Татьяна Петрова, Лариса Лукина, Антон Михиенко, Наталья Чистоборская, Владимир Клевцов и другие гости. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и главный редактор издания Николай Никитенко вручили всем приглашенным книги «Солдаты Победы».

«По поручению Михаила Юрьевича Ведерникова (губернатора Псковской области - ред.) мы работаем над тем, чтобы в каждом муниципальном округе была создана своя книга памяти», – отметила Вера Емельянова.

Автор вводной статьи Анатолий Филимонов подчеркнул, что в центре всех историй стоят не события, а люди. Все участники поделились историями своих семей и поблагодарили организаторов проекта.

Мероприятие завершилось выступлением лауреата российских и международных конкурсов Дарьи Романовой с песней Виктора Цоя «Кукушка».

Том отпечатан тиражом 850 экземпляров. Книга поступит во все библиотеки области, а также в главные книгохранилища страны и центральные музеи.

Напомним, что многотомник «Солдаты Победы» — продолжение историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, и восстанавливавших послевоенное хозяйство. Всего в настоящее время выпущено девять томов. В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского муниципального округа, пятый — участникам войны из Новосокольнического района, шестой — ветеранам Дновского муниципального округа, седьмой — фронтовикам Себежского района. Восьмая книга рассказывает о жителях Островского района — участниках Великой Отечественной войны, девятая — о псковичах.