О работе с обращениями граждан рассказал глава Великих Лук

Глава Великих Лук Николай Козловский 26 июля выступил с ежегодным отчетом перед депутатами на 9-м очередном заседании Великолукской городской Думы, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Одним важных направлений в своей деятельности глава города обозначил работу с обращениями граждан. В адрес градоначальника и Великолукской городской Думы в 2023 году поступило 93 письменных обращения от граждан, 35 обращений граждан принято главой города на личном приеме.
Он заметил, что основным связующим звеном между властью и жителями города уже на протяжении семи лет является институт общественных советников главы города Великие Луки. Вместе с депутатами Великолукской городской Думы общественные советники аккумулируют предложения и мнения горожан и передают их напрямую руководству города.
Продолжая тему общественного самоуправления, он отметил, что в Великих Луках в настоящее время успешно действуют пять территориальных общественных самоуправлений, в деятельности которых активное участие принимают и общественные советники главы города. В 2023 году территориальные общественные самоуправления Великих Лук снова приняли участие в двух этапах регионального конкурса проектов ТОС и вновь оказались в числе лучших.