Общество

О работе с обращениями граждан рассказал глава Великих Лук

Глава Великих Лук Николай Козловский 26 июля выступил с ежегодным отчетом перед депутатами на 9-м очередном заседании Великолукской городской Думы, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одним важных направлений в своей деятельности глава города обозначил работу с обращениями граждан. В адрес градоначальника и Великолукской городской Думы в 2023 году поступило 93 письменных обращения от граждан, 35 обращений граждан принято главой города на личном приеме.

«Ни одно обращение не осталось без ответа, все они были рассмотрены, заявителям даны соответствующие консультации и разъяснения о возможных путях и способах решения поднимаемых ими вопросов, при необходимости обращения направлены в иные органы по компетенции», - рассказал Николай Козловский.

Он заметил, что основным связующим звеном между властью и жителями города уже на протяжении семи лет является институт общественных советников главы города Великие Луки. Вместе с депутатами Великолукской городской Думы общественные советники аккумулируют предложения и мнения горожан и передают их напрямую руководству города.

«Прямое взаимодействие органов местного самоуправления и общественных советников позволяет более оперативно решать наиболее актуальные проблемы, волнующие горожан, откликаться на их просьбы и реализовывать те проекты по благоустройству, которые реально необходимы конкретным людям, а значит более рачительно тратить бюджетные средства», - подчеркнул глава Великих Лук.

Продолжая тему общественного самоуправления, он отметил, что в Великих Луках в настоящее время успешно действуют пять территориальных общественных самоуправлений, в деятельности которых активное участие принимают и общественные советники главы города. В 2023 году территориальные общественные самоуправления Великих Лук снова приняли участие в двух этапах регионального конкурса проектов ТОС и вновь оказались в числе лучших.