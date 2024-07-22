Общество

Николай Козловский: Основная задача руководства города – создание комфортных условий для жизни великолучан

Основная задача руководства Великих Лук – создание комфортных условий для жизни горожан, их трудовой деятельности, отдыха, занятий спортом и достойного воспитания подрастающего поколения, заявил глава города Николай Козловский, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами. Об этом с 9-го очередного заседания Великолукской городской Думы сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Николай Козловский подчеркнул, что для достижения поставленных целей руководством города сформирована четкая программа и план действий, направленных на её выполнение.

Он выразил уверенность, что совместная системная работа администрации города, депутатского корпуса, главы города при конструктивном взаимодействии с правительством Псковской области и губернатором региона будет и в дальнейшем способствовать развитию Великих Лук как одного из крупных промышленных, образовательных, спортивных и культурных центров Северо-Запада России.

«Интенсивное развитие Великих Лук в последние годы говорит о том, что в городе созданы и поддерживаются благоприятные условия для развития экономики, в том числе промышленности, малого и среднего предпринимательства, а также сфер образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства», - добавил Николай Козловский.

Он поблагодарил всех, кто добросовестно трудится на благо родного города, региона и России, своим талантом и ответственной работой вносит вклад в развитие экономики, социальной сферы, благоустройство Великих Лук.