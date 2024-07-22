Общество

Псковский перинатальный центр стал лауреатом конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ»

Псковский клинический перинатальный центр включен в список лауреатов конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации». Об этом комитет по здравоохранению Псковской области сообщил в своем Telegram-канале.

Попасть в этот престижный список стало возможным благодаря высокому доверию и положительным отзывам пациентов, рассказали в комитете.

«Благодарим пациентов и экспертное сообщество на высокую оценку работы нашей якорной медицинской организации», – поделились в комитете.

Оценка проводилась сотрудниками НИИСС и специализированными социологическими организациями во всех регионах России, а также на основе анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках.