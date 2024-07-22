Общество

Размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов в России вырастет в 1,5 раза

Размер финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах в России вырастет в полтора раза, сообщили в пресс-службе правительства.

«Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал в мае 2024 года», — говорится в сообщении.

Единовременная материальная помощь вырастет с десяти тысяч до 15 тысяч рублей на человека.

Кроме того, увеличат финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате она вырастет с 50 тысяч до 75 тысяч рублей. При полной утрате – с 100 тысяч до 150 тысяч рублей.