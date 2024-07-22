Общество

Псковичи могут подать заявление по проставлению апостиля на документах в МФЦ

Заявление на предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, можно подать через филиалы МФЦ Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Минюста по региону.

С 1 августа 2022 года в рамках заключенного между управлением Минюста России по Псковской области и государственным бюджетным учреждением Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» многофункциональные центры города Пскова и филиалы МФЦ в районах Псковской области осуществляют прием заявлений для предоставления государственной услуги по проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации.

В целях повышения доступности предоставления государственной услуги прием заявлений осуществляется по экстерриториальному принципу, заявители вправе обратиться с соответствующим запросом в любой из филиалов МФЦ Псковской области вне зависимости от места регистрации, места пребывания и места фактического проживания.

Также за предоставлением государственной услуги можно обратиться непосредственно в управление, направить запрос почтовой связью или курьерской службой доставки.

Необходимо оплатить пошлину. Срок исполнения – 3 рабочих дня со дня поступления документов в управление.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специалистами управления Минюста России по Псковской области на личном приеме и по телефонам для справок: 8(112)331096, добавочный 211, 212, 213.