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Общество

Псковичи могут подать заявление по проставлению апостиля на документах в МФЦ

26.07.2024 16:54|ПсковКомментариев: 0

Заявление на предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, можно подать через филиалы МФЦ Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Минюста по региону. 

С 1 августа 2022 года в рамках заключенного между управлением Минюста России по Псковской области и государственным бюджетным учреждением Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» многофункциональные центры города Пскова и филиалы МФЦ в районах Псковской области осуществляют прием заявлений для предоставления государственной услуги по проставлению апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации. 

В целях повышения доступности предоставления государственной услуги прием заявлений осуществляется по экстерриториальному принципу, заявители вправе обратиться с соответствующим запросом в любой из филиалов МФЦ Псковской области вне зависимости от места регистрации, места пребывания и места фактического проживания.

Также за предоставлением государственной услуги можно обратиться непосредственно в управление, направить запрос почтовой связью или курьерской службой доставки.

Необходимо оплатить пошлину. Срок исполнения – 3 рабочих дня со дня поступления документов в управление.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специалистами управления Минюста России по Псковской области на личном приеме и по телефонам для справок: 8(112)331096, добавочный 211, 212, 213.

Теги: #Минюст
Источник: Псковская Лента Новостей
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