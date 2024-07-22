Общество

В Пскове выявили десять бывших мигрантов, скрывающихся от армии

Рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от армии, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, проведены сотрудниками военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата города Пскова и СОБР.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверили 15 граждан. Среди указанных мужчин выявлено 10 граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручили повестки, их доставили в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, улица Первомайская, дом №38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.