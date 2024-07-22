Общество

Специалисты из Пскова представляют регион на всероссийском съезде наставников в Калуге

Специалисты Псковской области представляют регион на всероссийском съезде наставников в Калуге 26-27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Регион на съезде представляют старший воспитатель детского сада №18 «Солнышко» города Пскова Вера Фаткулина, которая является победителем номинации «Лучший наставник» VIII Международного конкурса профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ» — 2023, а также заведующий учебным отделом Псковского областного института квалификации работников образования Наталья Кадрова.

Вера Фаткулина отметила, что информация, полученная на всероссийском съезде наставников, является важной и необходимой для работы методической службы дошкольных учреждений Псковской области. По итогам работы съезда она планирует применить новые знания и техники в работе с педагогами и транслировать полученные знания на методических мероприятиях региона.

«Очень интересно узнать, какие требования хотят внедрить к образу наставника, а также получить методические рекомендации в работе со специалистами. Я всегда готова делиться опытом работы и считаю это одним из главных принципов педагогической работы. В Псковской области действует региональный методический актив наставников, членом которого я являюсь. В прошлом году курировала пять наставляемых. Это интересный опыт, которым, безусловно, хотела бы поделиться с другими регионами», — добавила Вера Фаткулина.

На съезде планируется обсудить проект концепции развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года, а также создание стратегии ее реализации с последующим внедрением их в систему подготовки и поддержки молодых кадров реального сектора экономики, системы образования и молодежной политики. Программа съезда включает в себя панельные дискуссии, проектно-аналитическую сессию, заседание координационного совета, мастер-класс.

Также будет дан старт всероссийского конкурса лучших практик наставничества «Золотые стандарты наставничества: отбор лучших практик». К участию будут приглашены российские компании, предприятия и организации, в том числе социальной, образовательной сфер, а также государственного и корпоративного секторов, расположенные в субъектах Российской Федерации.

Организатором мероприятия выступает Институт развития профессионального образования при поддержке Минпросвещения России.