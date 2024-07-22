Общество

Корабли на колесах: «Парад детских колясок» прошел в Пскове

«Парад детских колясок» прошел в рамках празднования Дня города 27 июля в парке Строителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно условиям конкурса, участники должны были сделать из детской коляски креативное средство передвижения. Поэтому на колеса были поставлены корабль, летающая тарелка, лукошко, роза и даже репка. Экспертному жюри нелегко пришлось выбирать победителей.

Также в рамках праздничных гуляний в парке Строителей для малышей и их родителей были подготовлены театрализованные представления, кукольные спектакли, развлекательные программы, «цирковые выкрутасы».

Фото Анны Тягуновой