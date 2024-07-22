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Общество

Корабли на колесах: «Парад детских колясок» прошел в Пскове

27.07.2024 15:10|ПсковКомментариев: 0

«Парад детских колясок» прошел в рамках празднования Дня города 27 июля в парке Строителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно условиям конкурса, участники должны были сделать из детской коляски креативное средство передвижения. Поэтому на колеса были поставлены корабль, летающая тарелка, лукошко, роза и даже репка. Экспертному жюри нелегко пришлось выбирать победителей.

 

Также в рамках праздничных гуляний в парке Строителей для малышей и их родителей были подготовлены театрализованные представления, кукольные спектакли, развлекательные программы, «цирковые выкрутасы».

Фото Анны Тягуновой

Теги: #День города #парад колясок
Источник: Псковская Лента Новостей
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