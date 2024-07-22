Общество

В супружеской неверности признался каждый девятый пскович — опрос

За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие граждане из Пскова.

В неверности признался каждый девятый пскович, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 15 и 7% соответственно.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 18%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 13%. По 10% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.

Псковичи довольно категоричны в отношении изменщиков. 75% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 38% однозначно уверены в этом, еще 37% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.