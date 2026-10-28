«Мам, мне будет больно?»: как помочь ребенку подружиться со стоматологом

В кресле стоматолога дети плачут не только от боли. Чаще всего их реакция вызвана неизвестностью и волнением, которые они чувствуют от взрослых. Спокойный настрой перед визитом — это половина успеха лечения. Когда ребенок расслаблен, врач может работать быстро и максимально бережно. Если же малыш напряжен, а доверие к обстановке потеряно, даже простая процедура становится стрессом для всей семьи, рассказали Псковской Ленте Новостей в стоматологической поликлинике.
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Эмоциональная связь: как настроение родителей передается ребенку?
Дети — очень чуткие наблюдатели. Они еще не до конца понимают сложные объяснения, но безошибочно считывают интонацию, мимику и общее состояние близких.
Если вы ожидаете приема с явным беспокойством, часто переспрашиваете: «Тебе не страшно?» или делитесь своим тяжелым опытом, ребенок делает вывод: здесь происходит что-то пугающее.
Фразы, которых лучше избегать перед кабинетом
- «Только не бойся, это не больно» — внимание ребенка фиксируется на слове «бойся».
- «Я в детстве тоже не любил(а) лечить зубы, но это необходимо» — вы передаете свое собственное напряжение.
- «Сейчас тебе сделают укол, это неприятно» — вы заранее программируете ожидание дискомфорта.
- «Если не будешь слушаться, доктор сделает укол» — создается образ врача как источника наказания.
- «Тебе больно? Сильно больно?» — потому что даже если не больно, но ребенок у дышал определенную установку, он будет плакать и говорить, что ему больно.
Как правильно подготовить ребенка: пять шагов к доверию?
Играйте в стоматолога дома. Используйте детский набор врача. Полечите зубы игрушкам, посчитайте их кукле, посветите фонариком в рот родителям. Ребенок должен привыкнуть к тому, что осмотр рта — это безопасная и привычная процедура.
1. Используйте нейтральные и позитивные слова. Исключите слова «боль», «укол», «сверлить», «вырывать». Замените их на понятные и игровые аналоги:
- Не «сверлить», а «собирать водичкой» или «чистить специальным пылесосом».
- Не «укол», а «помазать заморозкой» или «нанести сонный гель, чтобы зубик отдохнул».
- Не «вырывать», а «помочь молочному зубику освободить место для постоянного».
- Не «кресло», а «удобный шезлонг, который едет в космос».
2. Выберите правильное время. Лучше всего записываться на утренние часы, когда и ребенок, и родители полны сил. Ребенок не должен быть голоден, но и приходить сразу после обильного приема пищи не стоит.
3. Будьте честны, но кратки. На вопрос «Что там будут делать?» отвечайте спокойно: «Доктор посмотрит, насколько крепкие у тебя зубки, почистит их специальной щеточкой и намажет полезной пастой».
4. Не обманывайте ребенка, лучше сразу настроить на конкретную процедуру и выполнить ее, чем пообещать, что он просто покажет зубки.
5. В поликлинике — будьте спокойным примером. Если вы находитесь рядом с ребенком, ваша задача — транслировать уверенность. Не суетитесь, не подсказывайте врачу, как общаться с малышом.
Поддержка вместо чрезмерного сочувствия
Вместо того чтобы жалеть ребенка, например, «мой бедный малыш, сейчас придется потерпеть», транслируйте веру в его силы:
- «Смотри, как ровно ты сидишь! Ты отлично справляешься».
- «Доктор говорит, что твои зубы очень крепкие и здоровые».
- «Я рядом и держу тебя за руку».
Врач-стоматолог — это помощник и наставник. Когда ребенок видит, что родители общаются с доктором уважительно и спокойно, он перенимает эту модель поведения.
Спокойный визит к стоматологу в детстве закладывает привычку заботиться о здоровье на всю жизнь. Ребенок, который доверяет врачу, будет приходить на профилактические осмотры и во взрослом возрасте, сохраняя свои зубы здоровыми. Ваша уверенность сегодня — это его здоровая улыбка в будущем, заключили врачи.