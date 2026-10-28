«Мам, мне будет больно?»: как помочь ребенку подружиться со стоматологом

В кресле стоматолога дети плачут не только от боли. Чаще всего их реакция вызвана неизвестностью и волнением, которые они чувствуют от взрослых. Спокойный настрой перед визитом — это половина успеха лечения. Когда ребенок расслаблен, врач может работать быстро и максимально бережно. Если же малыш напряжен, а доверие к обстановке потеряно, даже простая процедура становится стрессом для всей семьи, рассказали Псковской Ленте Новостей в стоматологической поликлинике.

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Эмоциональная связь: как настроение родителей передается ребенку?

Дети — очень чуткие наблюдатели. Они еще не до конца понимают сложные объяснения, но безошибочно считывают интонацию, мимику и общее состояние близких.

Если вы ожидаете приема с явным беспокойством, часто переспрашиваете: «Тебе не страшно?» или делитесь своим тяжелым опытом, ребенок делает вывод: здесь происходит что-то пугающее.

Фразы, которых лучше избегать перед кабинетом

«Только не бойся, это не больно» — внимание ребенка фиксируется на слове «бойся».

«Я в детстве тоже не любил(а) лечить зубы, но это необходимо» — вы передаете свое собственное напряжение.

«Сейчас тебе сделают укол, это неприятно» — вы заранее программируете ожидание дискомфорта.

«Если не будешь слушаться, доктор сделает укол» — создается образ врача как источника наказания.

«Тебе больно? Сильно больно?» — потому что даже если не больно, но ребенок у дышал определенную установку, он будет плакать и говорить, что ему больно.

Как правильно подготовить ребенка: пять шагов к доверию?

Играйте в стоматолога дома. Используйте детский набор врача. Полечите зубы игрушкам, посчитайте их кукле, посветите фонариком в рот родителям. Ребенок должен привыкнуть к тому, что осмотр рта — это безопасная и привычная процедура.

1. Используйте нейтральные и позитивные слова. Исключите слова «боль», «укол», «сверлить», «вырывать». Замените их на понятные и игровые аналоги:

Не «сверлить», а «собирать водичкой» или «чистить специальным пылесосом».

Не «укол», а «помазать заморозкой» или «нанести сонный гель, чтобы зубик отдохнул».

Не «вырывать», а «помочь молочному зубику освободить место для постоянного».

Не «кресло», а «удобный шезлонг, который едет в космос».

2. Выберите правильное время. Лучше всего записываться на утренние часы, когда и ребенок, и родители полны сил. Ребенок не должен быть голоден, но и приходить сразу после обильного приема пищи не стоит.

3. Будьте честны, но кратки. На вопрос «Что там будут делать?» отвечайте спокойно: «Доктор посмотрит, насколько крепкие у тебя зубки, почистит их специальной щеточкой и намажет полезной пастой».

4. Не обманывайте ребенка, лучше сразу настроить на конкретную процедуру и выполнить ее, чем пообещать, что он просто покажет зубки.

5. В поликлинике — будьте спокойным примером. Если вы находитесь рядом с ребенком, ваша задача — транслировать уверенность. Не суетитесь, не подсказывайте врачу, как общаться с малышом.

Поддержка вместо чрезмерного сочувствия

Вместо того чтобы жалеть ребенка, например, «мой бедный малыш, сейчас придется потерпеть», транслируйте веру в его силы:

«Смотри, как ровно ты сидишь! Ты отлично справляешься».

«Доктор говорит, что твои зубы очень крепкие и здоровые».

«Я рядом и держу тебя за руку».

Врач-стоматолог — это помощник и наставник. Когда ребенок видит, что родители общаются с доктором уважительно и спокойно, он перенимает эту модель поведения.

Спокойный визит к стоматологу в детстве закладывает привычку заботиться о здоровье на всю жизнь. Ребенок, который доверяет врачу, будет приходить на профилактические осмотры и во взрослом возрасте, сохраняя свои зубы здоровыми. Ваша уверенность сегодня — это его здоровая улыбка в будущем, заключили врачи.