Прощание с председателем Собрания депутатов Невельского округа Виктором Зуевым состоится 29 октября

Прощание с председателем Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктором Зуевым состоится 29 октября, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в соцсетях.
Фото с личной страницы в социальной сети «ВКонтакте» Виктора Зуева
Церемония отпевания начнется в храме Святой Троицы города Невеля в 11.00.
Гражданская панихида во дворе храма Святой Троицы города Невеля запланирована примерно на 12:00.
«Виктор Сергеевич будет похоронен на семейном кладбище в деревне Лобок. Светлая память», - добавил Олег Майоров.