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Прощание с председателем Собрания депутатов Невельского округа Виктором Зуевым состоится 29 октября

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Прощание с председателем Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктором Зуевым состоится 29 октября, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в соцсетях. 

Фото с личной страницы в социальной сети «ВКонтакте» Виктора Зуева

Церемония отпевания начнется в храме Святой Троицы города Невеля в 11.00.

Гражданская панихида во дворе храма Святой Троицы города Невеля запланирована примерно на 12:00.

«Виктор Сергеевич будет похоронен на семейном кладбище в деревне Лобок. Светлая память», - добавил Олег Майоров. 

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