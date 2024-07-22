Общество

Цветы к памятному знаку на Краснофлотской набережной возложили в Великих Луках в День ВМФ

Ежегодно в последнее воскресенье июля по всей России отмечается День Военно-морского флота. В этот день в Великих Луках прошло возложение цветов к памятному знаку «Великолучанам, честно послужившим Государству Российскому на флоте морском», расположенного на Краснофлотской набережной, а также к мемориальной доске у кинотеатра «Родина».

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук, депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Великие Луки, капитан II ранга в отставке Николай Андросович отметил, что этот праздник имеет особое значение для всех, кто служил на флоте. История города неразрывно связана с российским флотом.

Кроме того, Николай Андросович зачитал приветственный адрес морякам от главы города Николая Николаевича Козловского и передал привет от всего личного состава подводной лодки «Великие Луки».