Общество

СОБЫТИЕ: Торжественное открытие мультимедийного фонтана в Пскове

Торжественное открытие фонтана состоялось в сквере 60-летия Октября в Пскове 27 июля. Старт запуску инновационного фонтана дали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Гости праздника увидели уникальное шоу-представление. Его главной темой стало творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Фонтан в Пскове стал уже двадцать девятым интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил российским городам. Подробнее об открытии фонтана - в новом выпуске ПЛН-ТВ.