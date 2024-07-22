Общество

Иностранцам напомнили о специальном разделе на «Госуслугах»

На портале Государственных услуг создан раздел для иностранных граждан. Для регистрации и получения государственных услуг достаточно телефона и электронной почты. Попасть в раздел можно по ссылке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Раздел объединяет информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранных граждан в Российской Федерации, и упрощает процедуру легализации труда: