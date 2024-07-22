Иностранцам напомнили о специальном разделе на «Госуслугах»

На портале Государственных услуг создан раздел для иностранных граждан. Для регистрации и получения государственных услуг достаточно телефона и электронной почты. Попасть в раздел можно по ссылке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Раздел объединяет информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранных граждан в Российской Федерации, и упрощает процедуру легализации труда:
- доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»;
- консультации по трудовому праву;
- уведомление о заключении/расторжении трудового договора с иностранным гражданином (лицом без гражданства);
- информирование по вопросам получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство в Российской Федерации, гражданства Российской Федерации;
- осуществление миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации;
- информирование по иным востребованным услугам.