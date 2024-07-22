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Общество

12 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю у жителей Псковской области

29.07.2024 11:36|ПсковКомментариев: 0

12 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии  с 22 по 28 июля провели 58  проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.

Росгвардейцы выявили 7 административных правонарушений, изъяли 12 единиц оружия и 5 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Росгвардия предупреждает, что несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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