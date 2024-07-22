Общество

Партию зараженного опасным грибком арахиса выявили в Пыталово

Сотрудники управления Россельхознадзора в Пыталово обнаружили партию бразильского арахиса с превышением содержания веществ, вызывающих отравления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В фитосанитарном контрольном пункте Пыталово при осуществлении контроля ввоза 62,5 тонны арахиса было установлено несоответствие требованиям безопасности. Подконтрольная продукция была произведена в Бразилии и следовала железнодорожным транспортом в Москву.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Санкт-Петербурге, было выявлено превышение по показателю микотоксины — Афлатоксин B1.

В ведомстве отметили, что в содержании этого микотоксина есть разновидность крайне живучего и особо опасного плесневого грибка. Он очень устойчив к воздействиям внешней среды, в том числе к высокой температуре. Живет внутри многих растений и деревьев, а также разрастается в продуктах питания – орехах, сухофруктах, семенах, зёрнах, бобовых, крупах, чае, реже в мясе, молоке, яйцах. Именно поэтому в большинстве развитых стран ведётся очень строгий контроль за афлатоксинами в пищевых продуктах. Наибольшая вероятность заражения у арахиса и лесных орехов, поэтому их проверяют тщательнее всего. Употребление продукции с высоким содержанием афлотоксина B1 может вызвать серьёзные пищевые отравления.

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз бразильского арахиса, предназначенного для московского предприятия, специализирующегося на торговле свежими овощами, фруктами и орехами, запрещен.