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Общество

Псковичи могут принять участие в марафоне для начинающих дизайнеров

29.07.2024 21:56|ПсковКомментариев: 0

Стартовала регистрация на проект «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется впервые и призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. Он разделен на два трека: просветительский онлайн-курс и профессиональный конкурс. Проект «Дизайн-марафон» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Стать слушателем просветительского онлайн-курса может любой житель Псковской области в возрасте от 16 лет. Принять участие в профессиональном конкурсе могут жители Псковской области в возрасте от 18 лет, имеющие опыт в сфере дизайна по конкурсным направлениям. Регистрация доступна на сайте проекта на платформе «Россия — страна возможностей».

«Дизайн-марафон» создан для всех, кто хочет обучаться базовым навыкам дизайна, а также для начинающих и опытных специалистов в сфере графического, цифрового дизайна, желающих проявить свой талант в преобразовании общественной среды и создании креативных элементов общественного пространства. Он включает два трека: просветительский, где каждый участник сможет самостоятельно освоить базовый комплекс креативных навыков, и профессиональный, в рамках которого действующие специалисты смогут проявить свой талант и стремление сделать мир лучше.

«Сегодня мы запускаем новый проект "Дизайн-марафон“, который позволит участникам раскрыть креативные способности, получить новые знания, познакомиться с ведущими отраслевыми экспертами, а также найти коллег и единомышленников. Уверен, что время на этой дистанции пролетит незаметно. Мы специально не стали ограничиваться конкурсом для профессионалов, открывая двери и для начинающих. Возможно, для кого-то этот проект станет первым шагом к мечте или делу всей своей жизни. И мы будем гордиться тем, что поспособствовали этому. Я призываю всех, кто чувствует в себе нераскрытый творческий потенциал и тягу к преобразованию окружающего мира, присоединиться к проекту, стать частью нашей большой команды увлеченных и неравнодушных людей», — отметил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Просветительский онлайн-курс состоит из трех блоков: интерьер, стиль и графика. Изучив каждый из них, участник получит общий набор знаний по композиции, колористике, материалам и сможет самостоятельно создавать интерьерные решения квартиры или дома с учетом разных условий и особенностей помещения, собирать и поддерживать свой гардероб, ориентируясь в стилях одежды, а также верстать стильные презентации и иные графические продукты для личных и рабочих целей. Цель курса — дать его слушателям универсальные знания в сфере дизайна, которые можно применить здесь и сейчас.

Слушателям просветительского онлайн-курса будут доступны лектории от профильных экспертов, мастер-классы в прямых эфирах, чек-листы, шаблоны и инструкции по дизайн-решениям. Активность участников этого трека будет оцениваться в баллах, исходя из количества просмотренных видеовыпусков и верно выполненных контрольных и творческих заданий по каждому направлению отдельно. Подсчет результатов будет осуществляться с помощью автоматизированной системы оценки.

Вошедшие в число финалистов получат доступ к образовательному курсу «Прокреатив» Мастерской управления «Сенеж» (интерактивное обучение лидерству в творческих профессиях), а их лучшие творческие решения будут опубликованы в информационных каналах проекта. Победители получат бесплатный доступ к образовательному курсу уровня «Профи» по теме одного из модулей видеокурса.

В ходе профессионального конкурса участники смогут проявить свой творческий потенциал в решении реальных практических кейсов по преображению общественной среды. Конкурс пройдет в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» — два отборочных этапа, и третий, финальный: «Дизайн-интенсив».

Для участников профессионального трека будут организованы вводные вебинары от ведущих дизайнеров, которые познакомят конкурсантов со спецификой кейсовых заданий. Для оценки дизайн-решений будет сформирован экспертный совет, в который войдут профильные отраслевые специалисты.

Проект «Дизайн-марафон» продлится с конца июля по ноябрь и завершится очным трехдневным финалом конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства». Финальные работы участников будут представлены ведущим экспертам дизайн индустрии, а также первым лицам регионов, участвующим в форуме. Победители смогут реализовать свой кейс по редизайну элемента общественной среды, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», получить от организаторов проекта содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламно-информационную поддержку.

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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