Общество

Депутат Псковской гордумы проверил ход работ по благоустройству территории

29 июля, в Овсище Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков проверил ход работ по благоустройству территории возле детского сада № 28 «Искорка». Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Григория Стороненкова в социальной сети «ВКонтакте»

В рамках благоустройства подрядчик создал пешеходные дорожки, установил скамейки и урны, два спортивных тренажера, панна-ринг, заменил грунт, засеял газон. В ходе осмотра обнаружились недостатки, от имени жителей депутат озвучил замечания по выполненным работам.

«Так, возле панна-ринга собралась вода, а значит уклон выполнен некорректно. Такая же ситуация с выходом с одной из дорожек (на примыкании к границам благоустройства скапливается вода)», — отметил Григорий Стороненков.

К среде проблемы обещали решить. Тогда комиссия вновь осмотрит объект.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».