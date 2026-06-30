За неделю в Псковской области выявили свыше 1100 случаев ОРВИ

С 22 по 28 июня в Псковской области выявлено 1105 случаев ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,7%. В городе Пскове зарегистрировано 472 случая ОРВИ, или 42,7% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 32% ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 42 случая.