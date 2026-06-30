«Беречь природу — беречь страну»: в Пскове обсудили экологическое воспитание

В Доме молодежи сегодня прошел брифинг, посвященный итогам реализации экологических проектов «Зеленая область» и «Экомышление — повышение экологической культуры среди детей и молодежи», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Основатель и руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров рассказал, что проект стартовал в конце 2020 года с целью повышения экологической культуры среди детей, молодежи и людей среднего возраста. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов с 2021 года, и эта помощь продолжается вплоть до 2026 года.
Львиную долю работы составляют экологические уроки, которые проводятся в школах Пскова, области и других регионов. Помимо классических занятий, команда организует большое количество экологических акций с участием детей, родителей и представителей старшего поколения. Особое внимание уделяется детским садам, расположенным рядом со школами, где проводятся эко-уроки.
В этом году к проекту удалось привлечь порядка девяти тысяч учеников. Руководитель подчеркнул, что проект представляет собой не один урок, а целый курс по экологии. При этом все участники получают эко-подарки: сумки и термостаканы.
На данный момент команда провела около 800 эко-уроков в 50 учебных заведениях. Изначально проект охватывал четыре региона, включая Псковскую область, Республику Крым, Запорожье и Липецкую область, но в процессе к нему присоединились еще восемь субъектов РФ.
По словам руководителя, главная задача проекта — научить осознанному потреблению, не призывая отказываться от благ цивилизации: «Ученики потом рассказывают, как начали изучать упаковки товаров, помнят наши уроки».
Руководитель проекта «Зеленая область» Елизавета Зайцева отметила, что в современных реалиях интерес к экологии проявляют не только дети, но и взрослые. Ее проект, также появившийся в 2021 году, сосредоточен на высадке деревьев на территориях мемориальных комплексов и захоронений, а также на других территориях, требующих озеленения.
Сергей Елизаров также поделился своими планами. Команда планирует развить тему школьных лесничеств, что особенно актуально в муниципальных округах.
В ближайшее время, несмотря на небольшой перерыв, проекты продолжат работу, ориентируясь на тематические годы, объявляемые президентом. Массовые высадки растений возобновятся ближе к концу августа.