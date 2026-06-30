«Беречь природу — беречь страну»: в Пскове обсудили экологическое воспитание

В Доме молодежи сегодня прошел брифинг, посвященный итогам реализации экологических проектов «Зеленая область» и «Экомышление — повышение экологической культуры среди детей и молодежи», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основатель и руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров рассказал, что проект стартовал в конце 2020 года с целью повышения экологической культуры среди детей, молодежи и людей среднего возраста. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов с 2021 года, и эта помощь продолжается вплоть до 2026 года.

«Как раз сегодня последний день реализации нашего проекта в рамках текущего гранта, а дальше мы уже будем смотреть по мере сил и возможностей», — отметил руководитель.

Львиную долю работы составляют экологические уроки, которые проводятся в школах Пскова, области и других регионов. Помимо классических занятий, команда организует большое количество экологических акций с участием детей, родителей и представителей старшего поколения. Особое внимание уделяется детским садам, расположенным рядом со школами, где проводятся эко-уроки.

«Сейчас мы активно занимаемся высадкой саженцев. Проводим уроки, рассказываем детям о важности бережного отношения к природе и тут же, на школьной территории, высаживаем как декоративные, так и типичные для нашего города растения», — пояснил Сергей Елизаров.

В этом году к проекту удалось привлечь порядка девяти тысяч учеников. Руководитель подчеркнул, что проект представляет собой не один урок, а целый курс по экологии. При этом все участники получают эко-подарки: сумки и термостаканы.

На данный момент команда провела около 800 эко-уроков в 50 учебных заведениях. Изначально проект охватывал четыре региона, включая Псковскую область, Республику Крым, Запорожье и Липецкую область, но в процессе к нему присоединились еще восемь субъектов РФ.

«На форуме мы представили наш опыт работы со школами и педсоставом, и его решили перенять другие регионы. Так из четырех регионов получилось уже 12», — подчеркнул Сергей Елизаров.

По словам руководителя, главная задача проекта — научить осознанному потреблению, не призывая отказываться от благ цивилизации: «Ученики потом рассказывают, как начали изучать упаковки товаров, помнят наши уроки».

Руководитель проекта «Зеленая область» Елизавета Зайцева отметила, что в современных реалиях интерес к экологии проявляют не только дети, но и взрослые. Ее проект, также появившийся в 2021 году, сосредоточен на высадке деревьев на территориях мемориальных комплексов и захоронений, а также на других территориях, требующих озеленения.

«Мы активно подключаем волонтеров, стараемся привлекать молодежь. Через наши мероприятия мы стремимся прививать не только любовь к природе, но и к стране. Если ты бережешь природу и свой дом, значит, бережешь свою страну», — считает Елизавета Зайцева. Она также добавила, что оба проекта тесно пересекаются и не могут существовать по отдельности.

Сергей Елизаров также поделился своими планами. Команда планирует развить тему школьных лесничеств, что особенно актуально в муниципальных округах.

В ближайшее время, несмотря на небольшой перерыв, проекты продолжат работу, ориентируясь на тематические годы, объявляемые президентом. Массовые высадки растений возобновятся ближе к концу августа.