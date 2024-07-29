Общество

Наталья Тудакова: Центр содействия переселению «Соотечественник» расширяет свои функции

В связи с созданием центра содействия переселению «Соотечественник» в Псковском регионе расширились функциональные возможности и полномочия организаций, работающих с соотечественниками. Об этом в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова.

«Благодаря созданию центра соотечественников расширился функционал и наши полномочия. Если ранее соотечественники приезжали на основе самостоятельного жилищного обустройства, то сейчас мы оказываем такие функции. Или социально-культурная адаптация, мы провели более 20 мероприятий в данном направлении: экскурсии, участие в патриотических мероприятиях, и мы видим отклик благодарности в глазах людей за такое сопровождение их на территории региона», - поделилась Наталья Тудакова.

Расширение функций центра содействия переселению соотечественников позволит более эффективно решать вопросы, связанные с поддержкой и интеграцией соотечественников в российское общество, считает гостья студии.