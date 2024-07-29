Общество

Андрей Ермаков: Темпы капитального ремонта двух школ в Пскове надо наращивать

Темпы капитального ремонта двух школ в городе Пскове необходимо наращивать. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сегодня с главой города Борисом Елкиным сверяли часы на предмет того, как мы сумеем довести ремонт двух школ в Пскове, и получили заверение в том, что 1 сентября в этих образовательных организациях начнется стандартном режиме, все ребята смогут учиться. Готовность работ превышает 50%. Надо наращивать темпы. Объективно объемы работ достаточно большие. Сейчас самое главное – оперативно закончить штукатурку и обшивку стен, а также все, что касается кровельного покрытия», – рассказал Андрей Ермаков.

Напомним, в Пскове идет капитальный ремонт двух образовательных учреждений – это школы №2 и №23.

«Касательно школы на улице Розы Люксембург, завершены работы по штукатурке стен, но есть необходимость успеть покрасить стены в спортзале. Предстоит масса работ по кровле. Сейчас идет замена окон и инженерных сетей. Держим вопрос на контроле. Будем рассчитывать на то, что ключевых задержек не будет и быть не должно», – добавил председатель комитета.