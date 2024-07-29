Общество

Центр содействия переселенцам укрепляет связи с соотечественниками за рубежом — Елена Полонская

В рамках приоритетных направлений работы центр содействия переселению «Соотечественник» активизирует взаимодействие с соотечественниками в разных странах и регионах. Об этом в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

По словам Елены Полонской, поддержка оказывается не только тем соотечественникам, которые прибывают на территорию России, но и тем, кто находится за рубежом.

«Одно из приоритетных направлений нашей работы - взаимодействие с соотечественниками и организациями соотечественников в разных странах и разных регионах. То есть взаимодействие и поддержка не только тех, кто прибывает на территорию нашего региона и страны, но и тех, кто находится за рубежом. Потому что, как мы видим сегодня, на них оказывается очень сильное воздействие и давление, на наши организации и русские общины, и им как никогда нужна наша поддержка сегодня», - сказала Елена Полонская.