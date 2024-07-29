Общество

Свыше тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали за неделю в Псковской области

1041 случай ОРВИ выявили в Псковской области в период с 22 по 28 июля. Показатель заболеваемости составил 17,71 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших — 54,4%. В Пскове зарегистрировано 438 случаев ОРВИ, или 42,1% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю госпитализировали 24 человека с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на один случай больше, чем на предыдущей неделе.

Помимо этого, 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано по области на прошедшей неделе, из них все взрослые, показатель заболеваемости составил 4,08 на 100 тысяч населения.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю — 76 случаев, в том числе детей до 18 лет — 20, или 26,3%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 60 случаев, или 10,21 на 100 тысяч населения.