В России обнаружили телефонное мошенничество против безработных

Некоторые недавно уволенные россияне столкнулись с мошеннической схемой, при которой их убеждают в наличии невыплаченных компенсаций и выманивают код от «Госуслуг». Об этом сообщили в сервисе разведки утечек данных DLBI.

Потенциальные жертвы — безработные россияне, не так давно уволенные и те, что состоят на учете в центрах занятости населения. Мошенники оперируют их данными: телефонами, ФИО, данными предыдущего места работы и его действующих сотрудников.

Сама схема — исключительно телефонная. Сообщая людям о том, что они получили не все «положенные компенсации» от бывшего работодателя, злоумышленники предлагают заполнить заявление об этом. По их заверению, заявление подписывается кодом, который нужно им надиктовать — это одноразовый код от «Госуслуг».

Получив или не получив от своих жертв код, мошенники продолжают схему, уже сообщая людям о взломе их аккаунтов, пишет ТАСС. Также после этого начинается сценарий с «безопасным счетом». Основатель DLBI Ашот Оганесян утверждает, что первичная схема может оказаться эффективной из-за того, что не все разбираются в трудовом праве.