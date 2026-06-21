 
Общество

Александр Козловский: Этот праздник тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей

0

День медицинского работника объединяет людей особой профессии — тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей. Их труд требует не только глубоких знаний и высокого профессионализма, но и огромного терпения, душевной щедрости, сострадания и ответственности. Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил медицинских работников с их профессиональным праздников в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Уважаемые врачи, фельдшеры, медицинские сестры, сотрудники скорой помощи, санитарки, лаборанты и все, кто посвятил свою жизнь медицине! Примите самые искренние поздравления с Днём медицинского работника!» — пишет Александр Козловский.

Этот праздник объединяет людей особой профессии — тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей. Их труд требует не только глубоких знаний и высокого профессионализма, но и огромного терпения, душевной щедрости, сострадания и ответственности. За каждым спасённым пациентом, поставленным диагнозом, проведённой операцией или добрым словом поддержки стоят опыт, самоотверженность и преданность выбранному делу.

«Вы помогаете людям в самые сложные моменты жизни, дарите надежду и уверенность в завтрашнем дне. Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения, которые посвятили медицине многие годы и передают свои знания молодым специалистам. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов, уважения коллег и благодарных пациентов. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло, любовь и взаимопонимание, а каждый день приносит новые поводы для гордости за свою работу. С праздником! С Днём медицинского работника!» — резюмирует Александр Козловский.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026