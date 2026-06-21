Александр Козловский: Этот праздник тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей

День медицинского работника объединяет людей особой профессии — тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей. Их труд требует не только глубоких знаний и высокого профессионализма, но и огромного терпения, душевной щедрости, сострадания и ответственности. Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил медицинских работников с их профессиональным праздников в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Уважаемые врачи, фельдшеры, медицинские сестры, сотрудники скорой помощи, санитарки, лаборанты и все, кто посвятил свою жизнь медицине! Примите самые искренние поздравления с Днём медицинского работника!» — пишет Александр Козловский.

Этот праздник объединяет людей особой профессии — тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей. Их труд требует не только глубоких знаний и высокого профессионализма, но и огромного терпения, душевной щедрости, сострадания и ответственности. За каждым спасённым пациентом, поставленным диагнозом, проведённой операцией или добрым словом поддержки стоят опыт, самоотверженность и преданность выбранному делу.