Общество

Экофестиваль «РосянкаFEST» пройдет в Бежаницком районе 17 августа

Экофестиваль «РосянкаFEST», приуроченный к 30-летию Полистовского заповедника, пройдет в Бежаницком районе. Мероприятие состоится в деревне Цевло 17 августа в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Полистовском заповеднике.

Фотографии: Полистовский заповедник

Традиционно на фестивале будут творческие мастер-классы, выступления народных и фольклорных коллективов, деревенская ярмарка. Гости праздника смогут принять участие в познавательных мастер-классах от Полистовского заповедника и Водлозерского национального парка (республика Карелия).

Отдельное внимание уделено экологической площадке. Серия экскурсий по берегу Цевельского озера от ученых-биологов подготовлена для участников фестиваля. Наблюдение за особенностями береговой растительности, пением птиц и образованием болот пройдет в сопровождении болотоведа, геоботаника, ихтиолога и гидролога.

Научные сотрудники заповедника и приглашенные эксперты выступят с неформальными мини-лекциями и расскажут о ценности и уникальности болот. Обсуждение затронет значение болотных огней, топей, сокровищах на верховых болотах Псковской области. Экологические организации и инициативные группы из Пскова и Великих Лук поделятся лайфхаками и тонкостями экологичного образа жизни.

Завершится праздник концертом фолк-рок группы «Вольный ветер».