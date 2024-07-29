Экофестиваль «РосянкаFEST» пройдет в Бежаницком районе 17 августа

Экофестиваль «РосянкаFEST», приуроченный к 30-летию Полистовского заповедника, пройдет в Бежаницком районе. Мероприятие состоится в деревне Цевло 17 августа в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Полистовском заповеднике.
Фотографии: Полистовский заповедник
Традиционно на фестивале будут творческие мастер-классы, выступления народных и фольклорных коллективов, деревенская ярмарка. Гости праздника смогут принять участие в познавательных мастер-классах от Полистовского заповедника и Водлозерского национального парка (республика Карелия).
Отдельное внимание уделено экологической площадке. Серия экскурсий по берегу Цевельского озера от ученых-биологов подготовлена для участников фестиваля. Наблюдение за особенностями береговой растительности, пением птиц и образованием болот пройдет в сопровождении болотоведа, геоботаника, ихтиолога и гидролога.
Научные сотрудники заповедника и приглашенные эксперты выступят с неформальными мини-лекциями и расскажут о ценности и уникальности болот. Обсуждение затронет значение болотных огней, топей, сокровищах на верховых болотах Псковской области. Экологические организации и инициативные группы из Пскова и Великих Лук поделятся лайфхаками и тонкостями экологичного образа жизни.
Завершится праздник концертом фолк-рок группы «Вольный ветер».