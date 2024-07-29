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Общество

В профильной смене в невельском лагере «Звездный» принимают участие 120 юнармейцев

30.07.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается лагерная профильная смена «Я - юнармеец». В ней принимают участие 120 юнармейцев. Мероприятие организовано на территории детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Невельском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области 

Программа курса включает основы военной службы, медицинской, огневой, тактико-специальной подготовки, строевой подготовки, радиационно-химическо-биологической защиты, поисковой деятельности. Особое внимание уделяется общей физической подготовке, патриотическому, культурному и духовному воспитанию школьников. Также для курсантов приготовлена обширная развлекательная программа.

На фолк-фестивале юнармейцы и педагоги водили хороводы, играли в народные игры, погружаясь в традиции русской народной культуры. А накануне ребята пробовали свои силы в туре «Моя Россия» интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Одним из испытаний, которое уже прошли юнармейцы, также стал квест по командообразованию «Веревочный курс». Это проверенный, активный тренинг, направленный на улучшение навыков взаимодействия, способствующий повышению эффективности совместной работы.

Кроме того, участники профильной смены играют в развивающие исторические настольные игры и отмечают календарные праздники.

 

Профильная смена проводится с целью развития интереса у молодого поколения к изучению истории родного края и страны, воспитания уважение к традициям, культурному и историческому прошлому своего района, своей семьи. Мероприятие способствует вовлечению учащихся в систему коллективных творческих дел спортивно-патриотической направленности и созданию условий для их самовыражения и самореализации. Кроме того, участие в смене позволяет детям сформировать умения и навыки, необходимые спасателю и солдату в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях, рассказали в правительстве. 

Мероприятие соответствует целям федерального проекта «Патриотическое воспитание» президентского нацпроекта «Образование».

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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