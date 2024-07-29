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Дума одобрила поправки об обязанности владельцев Telegram-каналов с аудиторией «10 000+» сообщать о себе в РКН

30.07.2024 20:29|ПсковКомментариев: 0

Госдума проголосовала за поправки, регулирующие работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, Telegram-каналов.

В соответствии с этими поправками, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Каналы «10 тысяч+», которые соблюдают законодательство, включаются РКН в перечень и маркируются мессенджером в порядке, также установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов «10 тысяч+» поправками устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Как пояснил ранее на заседании комитета по информационной политике его председатель Александр Хинштейн, речь идет о 10 тысячах подписчиков канала, а не об охвате его аудитории, пишет «Интерфакс».

Поправки приняты ко второму чтению проекта закона № 647048-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источник: Псковская Лента Новостей
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