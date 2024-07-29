Общество

Совфед проверит исполнение закона об особых условиях в школах для детей-инвалидов

В законе об образовании предлагают записать условия, которые обязана создать школа, чтобы детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам было комфортно учиться. Например, таким ученикам предлагают выдавать специальные учебники и пособия, обеспечивать техническими средствами обучения, предоставлять услуги ассистента, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. Такие нормы содержит законопроект, подготовленный в кабмине. Одобрить его палате регионов рекомендовал комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре на заседании 29 июля.

С 2016 года в России введен стандарт инклюзивного образования, который позволяет учить вместе обычных детей и детей с особыми образовательными потребностями. Как обеспечивать эти потребности, записали в поправках в закон об образовании. Это, например:

обеспечение доступа в здания и помещения школы,

обеспечение специальными учебниками и техническими средствами обучения,

предоставление услуг ассистента (помощника), тьютора, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Законопроект содержит подробные инструкции по созданию в школах условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, отметила на заседании Совфеда директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. «Сам закон об образовании достаточно молодой, ему чуть больше 12 лет. Вносимые в него изменения выстраданы практикой», — отметила она.

Какие специальные условия в школе нужны тому или иному ребенку, будет решать психолого-медико-педагогическая комиссия.

«Уверена, что прописанные в законе инициативы помогут ребятам социализироваться, найти друзей и узнать о новых возможностях для реализации своих талантов», — сказала зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. При этом, по мнению сенатора, консультации психологов и реабилитационные мероприятия необходимы как детям с ОВЗ, так и их родителям, «которые подчас вынуждены находиться наедине со своими проблемами и не имеют даже возможности выходить из дома».

Доступность услуг комиссии, особенно в отдаленных районах и сельской местности, а также обеспеченность школ необходимыми специалистами после вступления закона в силу проконтролирует Совет Федерации. Провести соответствующий мониторинг коллегам предложила председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова: «Важно, чтобы инклюзия не стала иллюзией».

Еще одна принятая Госдумой новелла предлагает заменить в законе об образовании термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». Как отмечено в пояснении к документу, действующий термин «некорректен с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации», пишет «Парламентская газета».

«Заменить термин "умственная отсталость" на понятие "нарушение интеллекта" считаю корректным. Лексика формирует наше сознание, — прокомментировала это предложение депутат Госдумы Лариса Тутова. — Знаю, что Минпросвещения несколько лет вело работу над законопроектом, и его формулировки не раз обсуждались с экспертами. Они говорят о смене парадигмы отношения к инвалидам в общественном сознании, поэтому их можно назвать выверенными».

Предложенные изменения также соотносятся с общемировым трендом на инклюзивное образование, отметила депутат: «Нам пока еще только предстоит пройти этот путь — одномоментно после принятия одного закона этого не случится».