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Четыре тысячи гектаров леса восстановили в Псковской области в 2025 году

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Четыре тысячи гектаров леса восстановили в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

«Лес — национальное достояние России. Его охраной, восстановлением и рациональным использованием занимаются люди, которые с заботой относятся к лесному фонду — работники лесной отрасли», - отметили в Псковстате.

Среднесписочная численность работников организаций лесоводства и лесозаготовок Псковской области в 2025 году составила 1 264 человека.

Основными направлениями работы организаций лесного хозяйства являются лесовосстановление и защита лесов от болезней и вредителей. В 2025 году восстановлено четыре тысячи гектаров лесов, что на 13% больше, чем в 2024 году. Затраты на защиту лесного фонда от вредителей составили 2,9 млн рублей и выросли в два раза по отношению к 2024 году.

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