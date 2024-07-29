Общество

Повилика губит урожай в Псковской области из-за некачественных семян

Карантинное сорное растение повилика охватило Псковскую область. Об этом сообщила заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина в ходе пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вредитель распространен в шести районах региона — Островском, Пушкиногорском, Великолукском, Себежском, Куньинском и Невельском. Наибольшее количество зон находится в Островском районе. Основной путь заноса сорняка на территорию личных подсобных хозяйств — использование некачественных семян.

«В Островском районе повилика поразила 450 из почти 776 гектаров, установленных на территории области», — отметила Татьяна Никулина.

Также в регион занесли западный цветочный трипс и карантинное грибное заболевание на листьях кукурузы, охватившее псковских и дновских сельхозтоваропроизводителей.