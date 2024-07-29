Общество

Опасного вредителя нашли в партии импортных роз в Псковской области

Живое имаго насекомого, схожего с опасным карантинным объектом, обнаружил инспектор Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 22 горшочных растений на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партию роз произвели в Нидерландах. Лабораторные исследования подтвердили зараженность импортных цветов карантинным объектом — эхинотрипсом американским. Это восьмой случай выявления вредителя при ввозе импортных партий цветов в этом году.

Выпуск растений в горшках на территорию Российской Федерации запрещен. Продукцию уничтожат по решению собственника.