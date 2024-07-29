Общество

Проект по ведению пациентов с ВИЧ запущен в псковской «инфекционке»

На базе Псковской областной инфекционной клинической больницы открылись отделения для пациентов с ВИЧ-инфекцией, объявили в ходе заседания коллегии комитета по здравоохранению Псковской области, которое прошло в правительстве региона. В мероприятии приняли участие сотрудники комитета и главные врачи государственных медицинских организаций региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Как рассказала главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, всего организовано 10 специализированных койко-мест — 7 в Пскове и 3 в Великих Луках. Проект реализован при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и регионального комитета по здравоохранению в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России.

«Это уникальный случай не только для региональной, но и для всероссийской практики — Псковская область одна из немногих в стране, где реализуется такой проект. Специализированные места позволят проводить для пациентов с ВИЧ полный комплекс обследований, выбирать наиболее подходящий курс терапии, снизить риск осложнений и, в конечном итоге, значительно увеличить продолжительность их жизни», — отметила главврач.

Комитет рассмотрел вопросы профилактики ВИЧ-инфекций, заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, а также организации медицинской помощи пациентам с такими заболеваниями.

Свыше 30% населения Псковской области были обследованы на ВИЧ в 2023 году, что больше показателя прошлого года. Рост охвата числа обследуемых связан с увеличением выделяемых на эти цели средств регионального бюджета, отметила председатель регионального комитета по образованию Марина Гаращенко.

Зарегистрировано на территории Псковской области в прошлом году 142 случая ВИЧ-инфекции. Наибольший уровень заболеваемости выявляется в возрастной группе от 25 до 44 лет. «Почти все пациенты, которые находятся на диспансерном наблюдении, получают антиретровирусную терапию. Исключения составляют люди, которые отказались принимать данные препараты», — отметила Марина Гаращенко.

«Получая препараты, пациенты с ВИЧ могут жить долго и качественно», — добавила главный внештатный специалист комитета по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Елена Карзанова.

Участники коллегии отметили, что показатель числа заболевших в Псковской области на протяжении многих лет остается на уровне существенно ниже среднероссийского.