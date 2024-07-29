Общество

45 тысяч человек приняли участие в научно-просветительском проекте «Поехали!»

Итоги научно-просветительского проекта «Поехали!» подвели в Псковской области. В нем приняли участие 45 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Юный техник».

Фото здесь и далее: центр «Юный техник»

Организаторами проекта выступили команды из шести городов России – Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Омска и Красноярска. В течении полутора лет они популяризировали астрономию и смежные ей науки. За это время состоялись более 340 лекций, 80 онлайн-лекций и занятий, 190 «тротуарок» (когда все желающие могут посмотреть в телескоп), 40 мероприятий в рамках фестиваля «Небо зовёт!». 600 детей поучаствовали в конкурсах творческих проектов и 2400 человек прошли два астрономических теста.

«Всего в наших мероприятиях приняло участие 45 тысяч человек, и это почти в 1,5 раза больше, чем мы планировали изначально! Спасибо всем друзьям и партнёрам проекта за активное и плодотворное сотрудничество! Вы все – большие молодцы, и мы обязательно продолжим нашу совместную деятельность», – отметили организаторы.

Проект «Поехали!» реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В прошлом грантовом конкурсе команду не поддержали.

«Мы продолжим проводить лекции, устраивать "тротуарки", выезжать в школы и на мероприятия партнёров, а также подавать заявки на следующие конкурсы ФПГ. Жизнь продолжается, и наша работа тоже. Так что не теряемся и остаёмся на связи!» – заключили организаторы.

Видео-лекции размещены на канале проекта «Поехали» на YouTube. Там же, на канале, можно найти 20 онлайн-лекций, которые переведены на русский жестовый язык.