45 тысяч человек приняли участие в научно-просветительском проекте «Поехали!»

Итоги научно-просветительского проекта «Поехали!» подвели в Псковской области. В нем приняли участие 45 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Юный техник».
Фото здесь и далее: центр «Юный техник»
Организаторами проекта выступили команды из шести городов России – Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Омска и Красноярска. В течении полутора лет они популяризировали астрономию и смежные ей науки. За это время состоялись более 340 лекций, 80 онлайн-лекций и занятий, 190 «тротуарок» (когда все желающие могут посмотреть в телескоп), 40 мероприятий в рамках фестиваля «Небо зовёт!». 600 детей поучаствовали в конкурсах творческих проектов и 2400 человек прошли два астрономических теста.
Проект «Поехали!» реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В прошлом грантовом конкурсе команду не поддержали.
«Мы продолжим проводить лекции, устраивать "тротуарки", выезжать в школы и на мероприятия партнёров, а также подавать заявки на следующие конкурсы ФПГ. Жизнь продолжается, и наша работа тоже. Так что не теряемся и остаёмся на связи!» – заключили организаторы.
Видео-лекции размещены на канале проекта «Поехали» на YouTube. Там же, на канале, можно найти 20 онлайн-лекций, которые переведены на русский жестовый язык.