Общество

Игнатенковы из Великих Лук стали призерами всероссийского конкурса «Семья года»

В число призеров всероссийского конкурса «Семья года-2024» вошла семья Игнатенковых из Великих Лук. Иван и Анна Игнатенковы и их трое детей получили призовое место в номинации «Молодая семья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография из социальных сетей Ивана Игнатенкова

Супруги воспитывают троих детей: Николая, Владимира и Варвару. Глава семьи работает учителем физкультуры в великолукской школе №12 и тренером по легкой атлетике. Мама — тренер по легкой атлетике в той же спортивной школе «Атлетика». Два года подряд семья Игнатенковых побеждала на региональном этапе фестиваля ГТО среди семейных команд. В августе они представят регион на всероссийском фестивале ГТО.

В Год семьи оргкомитет всероссийского конкурса рассмотрел 388 заявок от победителей региональных конкурсов. Было представлено пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». 88 семей признали победителями конкурса. Члены оргкомитета отметили постоянный рост числа семей — участников региональных конкурсов. В этом году их стало более 11 тысяч, в три раза больше, чем в прошлом году. Многодетные семьи численно преобладают среди всех семей — участников конкурса, их более 65%.

Торжественное награждение состоится в Государственном Кремлевском дворце 18 октября.

В правительстве отметили, что всероссийский конкурс «Семья года» — одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. В 2024 году конкурс проводится в девятый раз. Его организаторы — Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Конкурс проводится в рамках мероприятий президентского национального проекта «Демография» с целью повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.