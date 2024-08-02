Общество

Соцфонд с начала года вернул 68 псковичам с инвалидностью 50% от стоимости ОСАГО

С начала года отделение Социального фонда России по Псковской области компенсировало 50% стоимости полиса ОСАГО 68 жителям региона с инвалидностью. Все получатели компенсации используют транспортное средство по медицинским показаниям. В прошлом году такие выплаты получили 103 гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении социального фонда.

Право на частичную компенсацию затрат стоимости полиса страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) имеют люди с инвалидностью (в том числе дети), которым транспорт рекомендован по медицинским показаниям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, или их законные представители.

Оформление компенсации возможно один раз в течение календарного года. Возмещение затрат в размере 50% уплаченной гражданином страховой премии предоставляется по одному действующему на дату обращения полису ОСАГО. При этом в полисе должно быть указано не более двух водителей помимо гражданина с инвалидностью или его законного представителя.

«Компенсация назначается региональным отделением социального фонда как в беззаявительном порядке на основании информации из Федерального реестра инвалидов и сведений из автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, так и на основании заявлений граждан, подать которые можно на портале госуслуг, в клиентской службе ОСФР или офисах МФЦ», — пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления в государственные информационные системы всех необходимых сведений либо в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина в клиентскую службу отделения фонда с заявлением и всеми документами, подтверждающими право на компенсацию.

Денежные средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней с момента принятия отделением СФР по Псковской области решения о возмещении расходов.

Подробнее о предоставлении компенсации стоимости полиса ОСАГО – на сайте Социального фонда России либо по бесплатному номеру единого контакт-центра: +7(800)200-00-98.