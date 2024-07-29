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«Элита российских войск»: Александр Козловский поздравил псковских десантников с Днём ВДВ

Воинов-десантников, ветеранов Воздушно-десантных войск с Днём Воздушно-десантных войск России поздравил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

«Во все времена, в самые опасные и тяжелые военные годы десантники были на передовой. Причем самыми первыми и в самых горячих точках», - написал Александр Козловский.

Депутат Государственной Думы подчеркнул, что десантники всегда самоотверженно и стойко защищали Родину от врага, проявляя первоклассные навыки и подтверждая звание элиты российских войск. «В наших сердцах всегда будут звучать имена воинов легендарной шестой роты. Они – пример для подражания и гордость нашей страны. От всей души желаю нашим десантникам крепкого здоровья, большого счастья и благополучия! Никто, кроме вас! С Днем Воздушно-десантных войск!» - заключил Александр Козловский.