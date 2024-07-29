Общество

Теплая погода вернется в Псковскую область на следующей неделе

Следующая неделя в Псковской области будет сравнительно теплой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В ближайшие выходные, 3-4 августа, в регионе воздух прогреется от +21 до +23 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

В начале следующей недели температура воздуха будет сохранятся в пределах от +19 до +24 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

С середины недели столбик термометра повысится от +20 до +25 градусов. Погода будет облачной, преимущественно без осадков.

А в выходные 10-11 августа на территорию Псковской области снова придет атлантический циклон. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха сохранится в пределах от +22 до +26 градусов.