Общество

В Стругах Красных завершился первый этап благоустройства набережной реки Щировка

По нацпроекту проведена первая очередь благоустройства набережной реки Щировка в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: газета «Струги»

Благоустройство общественного места стало возможным благодаря активному участию населения муниципального округа в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Именно за эту территорию жители муниципального образования отдали больше всего голосов в прошлом году.

На набережной проведена планировка территории, устройство пешеходной дорожки, организована зона отдыха, монтировано ограждение, установлены скамейки и урны, посеян газон. Кроме того, в общественном месте появилось уличное освещение.

Благоустройство территории продолжится в 2025 году, поскольку объект стал победителем голосования этого года. В пользу него свои голоса отдали почти 2,8 тысячи человек. Планируется оборудование детской площадки, разреживание и переформирование загущенных насаждений.