Общество

26 презентационных кубов выставят в Пскове к 80-летию со дня образования региона

Программу празднования 80-летия со дня образования Псковской области обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его заместитель Ольга Тимофеева в ходе рабочей встречи. Регион празднует круглую дату 23 августа, когда указом Президиума Верховного Совета была образована Псковская область.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства, вице-губернатор доложила, что мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея, запланированы в каждом муниципалитете и будут реализованы до конца текущего года. Это различные выставки, конкурсы, концерты, лекции, литературно-музыкальные вечера, молодежные активности, спортивные соревнования и многое другое.

Ключевой площадкой в период с 23 по 31 августа станет Финский парк города Пскова. Глава региона поинтересовался, каким образом будет организована работа пространства.

Заместитель губернатора представила концепцию зонирования площадки. В частности, там будут расположены 26 презентационных кубов, которые представят все муниципалитеты региона. «Каждый будет украшен в стилистике района. Куб — является своего рода визитной карточкой, подчеркивающий его историю, достопримечательности, экономику, культурную и природную специфику. Представители района расскажут про уникальность своей родины, также состоятся концерты творческих коллективов», — рассказала Ольга Тимофеева и добавила, что в Финском парке будут работать также молодежная, детская, спортивная площадки.

В ходе рабочей встречи речь зашла и об известных артистах, кто поздравит жителей Псковской области. Одним из приглашенных гостей станет народный артист России, пианист Денис Мацуев с музыкальным фестивалем «Диалог поколений».

Порадуют жителей области и местные творческие коллективы. Например, состоится концерт Детского камерного оркестра проекта «Детская филармония», реализуемого при поддержке правительства региона, концертные программы Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и Ансамбля «Псков».

В завершение глава региона, учитывая значимость памятной даты, поручил тщательно и внимательно подойти к организации мероприятий, чтобы провести их на достойном уровне.