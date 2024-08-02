Общество

Стали известны результаты конкурса Росмолодёжь.Гранты: «Микрогранты»

Стали известны результаты конкурса Росмолодёжь.Гранты: «Микрогранты». Об этом сообщили в сообществе «Молодежь Псковской области».

«Мы от всей души поздравляем победителя от Псковской области - Александра Косаржевского с проектом "ТОПовый десант". На свой проект он получил 89 500 рублей», - отметили в сообществе.

Проект «ТОПовый десант» - для трудовых отрядов подростков. В рамках акции подростки 14-18 лет будут оказывать адресную помощь нуждающимся жителям Пскова.

Также для ребят будут проходить вечерние мероприятия, в рамках которых они смогут порефлексировать, сплотиться, как команда, и хорошо провести время. Кроме того, по итогам проекта будут изданы онлайн-методические рекомендации по организации подобных отрядов с нуля, чтобы расширить данную акцию на всю Псковскую область.

Всего в этом году было подано 4 974 заявки, участие приняли все 89 субъектов РФ. От Псковской области было подано 17 заявок.