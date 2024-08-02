Общество

Юлия Пересильд показала редкое фото с дочерьми в Казахстане

Актриса Юлия Пересильд показала редкое фото с дочерьми в Казахстане. Снимками она поделилась в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

juliaperesild/Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юлия Пересильд опубликовала фото с дочерьми Анной и Марией в отеле. Семья заселилась в панорамный номер с видом на город.

У артистки двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению. Экс-супруги сохранили хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и продолжают работать вместе.

В июле Юлия Пересильд назвала секрет воспитания дочерей. Секрет воспитания, по ее словам прост — она объясняет девочкам, к каким последствиям приведет тот или иной шаг, и позволяет сделать собственный выбор. Разрешая наступать на собственные грабли, она тем не менее позволяет девочкам не все.

«Просто я им доверяю, у них все хорошо с анализом ситуации, они внимательны к людям, пытаются разобраться, хороший человек или не очень. Какие-то моменты они лучше чувствуют чем я», — призналась актриса.

С 2022 года актриса состоит в отношениях с коллегой Михаилом Тройником. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения.