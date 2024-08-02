Общество

Фотоконкурс «Военное наследие: взгляд через объектив» стартовал в Пскове

Фотоконкурс «Военное наследие: взгляд через объектив» стартовал в Пскове, в честь 80-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристском информационном центре Псковской области.

«Наша цель вдохновить молодежь на путешествия по родному краю и сохранить память о героизме предков», - рассказали организаторы.

Условия фотоконкурса:

В фотоконкурсе может принять участие любой желающий, как профессиональный фотограф, так и любитель.

На фотографиях обязательно должны быть военно-патриотические объекты.

Автором фотографий должен являться конкурсант.

Максимальное количество работ от одного участника: 1.

Количество победителей: 3.

Конкурсные работы принимаются на почту: infopunktpskov@yandex.ru в срок до 19 августа 2024 года (включительно).

Победителя конкурса определят с помощью опроса в группе социальной сети «ВКонтакте» «ТИЦ Псковской области», который будет проходить с 20 августа по 27 августа.

