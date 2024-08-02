Фотоконкурс «Военное наследие: взгляд через объектив» стартовал в Пскове, в честь 80-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристском информационном центре Псковской области.
«Наша цель вдохновить молодежь на путешествия по родному краю и сохранить память о героизме предков», - рассказали организаторы.
Условия фотоконкурса:
Победителя конкурса определят с помощью опроса в группе социальной сети «ВКонтакте» «ТИЦ Псковской области», который будет проходить с 20 августа по 27 августа.