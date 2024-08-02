Общество

С профессиональным праздником поздравил железнодорожников Александр Котов

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника – от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Наличие современной и эффективной транспортной инфраструктуры является обязательным условием социально-экономического развития региона и повышения качества жизни населения. В Псковской области особая роль в обеспечении транспортной доступности исторически принадлежит железнодорожной дороге. Надёжность, безопасность, экономичность – эти критерии сделали железнодорожное сообщение востребованным огромным количеством жителей региона», - сказал Александр Котов.

Железнодорожники высоко держат планку качества пассажирских и грузовых перевозок, продолжил спикер областного Собрания. Комфортные вокзалы, безопасные перроны, скоростные поезда, вежливые проводники, удобные цифровые сервисы покупки билетов – благодаря реализации стратегии развития холдинга РЖД эти опции стали нормой для компании и пассажиров.

«Бесперебойную работу железнодорожного транспорта обеспечивает большой профессиональный коллектив, где каждый сотрудник чувствует персональную ответственность за общий результат. От всей души желаю работникам и ветеранам железнодорожного транспорта здоровья, успехов и благополучия!» - заключил Александр Котов.